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Стиль жизни

Удача ждет трудоголиков: гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака

13:36 8 апреля 2020 41
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 9 апреля, — хороший день для работы и плохой для тренировок.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно, вам вернут старый долг или сделают дорогой подарок.

Телец

Тельцам нужно себя немного побаловать и расслабиться вечером.

Близнецы

Совет звезд: будьте вежливыми, если вам придется с кем-то знакомиться.

Рак

Этот четверг — хороший день для деловых людей, посредников, программистов, организаторов.

Лев

Львы могут пережить небольшой кризис, который быстро выведет их на желанную новую дорогу.

Дева

Возможны легкие недомогания, если вы посвятите первую половину дня занятиям спортом.

Весы

Плохой день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас.

Скорпион

Могут возникнуть поводы для разногласий с близкими, кто-то сможет воспользоваться вашей уступчивостью.

Стрелец

В этот день вам нежелательно принимать решения, связанные с зарплатой, питанием, оплатой лечения.

Козерог

С точки зрения финансов это будет неплохой день, вечером возможны удачные покупки.

Водолей

Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.

Рыбы

Не стоит надеяться на чью-то помощь, вы ее не получите. Ситуация неоднозначна.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

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