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Пропагандировала сепаратизм и распространяла фейки о коронавирусе: СБУ нейтрализовала пророссийскую блогершу (фото)

14:24 8 апреля 2020 347
Пропагандировала сепаратизм и распространяла фейки о коронавирусе: СБУ нейтрализовала пророссийскую блогершу (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, которая на персональных страницах в сети размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории Украины, а также распространяла фейки о коронавирусе. Напомним, ранее на Харьковщине СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Установлено, что злоумышленница действовала по заданию российских кураторов, которые в т. ч. требовали от нее подавать искривленную информацию о ситуации в стране накануне Дня победы над нацизмом.

Для подготовки материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий, которую затем распространяла среди нескольких десятков тысяч подписчиков.

При обыске по месту проживания женщины у нее обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а ей сообщено о подозрении.

Изъятые мобильные телефоны

Уголовное производство по факту деятельности блогерши открыто по части 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале года СБУ отреагировала на прибытие в Украину скандальной российской блогерши Митрошиной.

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