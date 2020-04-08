В Одессе хотят ограничить продажу спиртного на время карантина

Украина

Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с предложением на время карантина ограничить реализацию спиртного в торговых точках Одессы. По мнению полиции, должен быть введен запрет на продажу горячительного с 20:00 до 10:00 утра, а также в выходные и праздничные дни. Также предлагается распространить этот «режим» на слабоалкогольные напитки (пиво и т. п. ).

Любопытно, что упомянутое письменное обращение в мэрию изложено в одной фразе, которая занимает 10 строк компьютерного набора. Подписано оно замначальника полицейского главка.

Данное «ноу-хау» в горсовете пока не комментируют. А вот те одесситы, которым «от достоверных источников» стало известно об этом, замечают, что теперь с полок в магазинах исчезнет, наравне с гречкой, сахаром, маслом и прочими продуктами, еще и алкоголь.

«Ведь всем понятно: без спиртного никто себя и своих ближних не оставит. Значит, просто будет очередной ажиотажный спрос и дадут заработать торгашам. А еще станет больше «паленки», — комментируют горожане.

Напомним, что в Киеве запрет на продажу алкоголя по ночам действует уже несколько лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также об одессите, который наладил выпуск безалкогольного вина по новой технологии. Видимо, предвидел такое «ужесточение» карантина перед праздниками.

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