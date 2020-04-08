Полная самоизоляция: Бочкарева застряла в лифте (видео)

Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая ранее попала в кокаиновый скандал, застряла в лифте.

Об этом сама Бочкарева рассказала в соцсетях.

«Не поверите, но я только-что застряла в лифте своего дома. Что тут скажешь… самоизоляция, походу, обрела новые грани», — написала она, добавив видео.

Технические неполадки лифта расстроили актрису. «На самом деле, мне не особо смешно, и я действительно вообще не знаю, что делать, поскольку нагребла кучу продуктов для ужина, а теперь приходится сидеть здесь», — пожаловалась она.

Бочкарева показала полные пакеты продуктов и отметила, что механики не работают.

Правда, через полчаса актрису спасли, она отправилась готовить ужин. Отметим, что некоторые читатели не поверили актрисе, написав, что она все выдумала.

Напомним, что в Украине Министерство регионального развития посоветовало людям отказаться от лифта на время карантина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter