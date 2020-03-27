Украина

От лифта лучше отказаться: советы для жителей многоэтажек на время карантина

Министерство регионального развития опубликовало рекомендации жителям многоэтажных домов на время карантина в связи с распространением коронавируса.

В частности, людям, проживающим в многоквартирных домах советуют избегать лифтов, самостоятельно дезинфицировать свои этажи, заказывать продукты и лекарства онлайн, не выходить из квартиры без особой надобности.

Если вышли, то избегать прикосновений к кнопкам, выключателям и дверным ручкам без перчаток.

Напомним, на время карантина Кабмин разрешил отправлять лекарства по почте.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на введенные ограничения, в Украине могут открыть часть продуктовых рынков, которые прекратили работу из-за угрозы распространения коронавируса.

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