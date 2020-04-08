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Пандемия: ЕС выделит для поддержки Украины 190 миллионов евро
На борьбу с пандемией коронавируса Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро. Напомним, в конце марта Европейская комиссия в рамках реагирования на вспышку коронавируса объявила о выделении 80 млн евро на поддержку нашей страны.
Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.
Всего Евросоюз выделяет более 15 млрд евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы на помощь странам-партнерам. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии, сообщает «Европейская правда».
Странам Восточного партнерства, к которым принадлежит Украина, ЕС направит 962 млн евро.
Ранее сообщалось о помощи США для борьбы с COVID-19 в размере 1,2 миллиона долларов,
Для борьбы с коронавирусом Украина также рассчитывает на средства МВФ. Речь может идти о сумме от 5 до 8 млрд долларов в виде безвозвратной помощи.
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