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Украина

Пандемия: ЕС выделит для поддержки Украины 190 миллионов евро

18:38 8 апреля 2020 90
евро
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На борьбу с пандемией коронавируса Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро. Напомним, в конце марта Европейская комиссия в рамках реагирования на вспышку коронавируса объявила о выделении 80 млн евро на поддержку нашей страны.

Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.

Всего Евросоюз выделяет более 15 млрд евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы на помощь странам-партнерам. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии, сообщает «Европейская правда».

Странам Восточного партнерства, к которым принадлежит Украина, ЕС направит 962 млн евро.

Ранее сообщалось о помощи США для борьбы с COVID-19 в размере 1,2 миллиона долларов,

Для борьбы с коронавирусом Украина также рассчитывает на средства МВФ. Речь может идти о сумме от 5 до 8 млрд долларов в виде безвозвратной помощи.

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