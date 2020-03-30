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ЕС выделил Украине 80 миллионов евро на борьбу с COVID-19
Кроме помощи от США, которые для борьбы с COVID-19 выделят Украине 1,2 миллиона долларов, финансовую помощь нашей стране окажут и страны ЕС.
Для противодействия смертельной инфекции Украина получит 80 миллионов евро. Это большая часть всей суммы транша, предназначенной для стран «Восточного партнерства».
Общая сумма поддержки на борьбу с коронавирусом, которую Евросоюз выделяет Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине составляет 140 млн евро.
«Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны, незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Европейский Союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений», — говорится в сообщении на сайте Представительства Европейского Союза в Украине.
По словам комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи, ЕС предоставляет такой пакет поддержки для спасения жизней украинцев и укрепления устойчивости общества.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале сообщил, что деньги направят на поддержку системы здравоохранения, малых и средних предприятий и тех, кто больше всего пострадал от кризиса, связанного с коронавирусом.
Напомним, для борьбы с коронавирусом Украина рассчитывает на помощь от МВФ. Речь может идти о сумме от 5 до 8 млрд долларов в виде безвозвратной помощи.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!