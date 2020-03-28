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Украина

США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID19: куда пойдут деньги

4:22 28 марта 2020 44
Сенат США
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Соединенные Штаты Америки (США) понимают сложное положение, в котором оказалась Украина в связи с распространением коронавируса и намерены выделяют стране медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия заболеванию.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

Также дипломаты указывают, что США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

«Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией», — говорится в сообщении.

Напомним, что Европейский Союз также обещает поддержать Украину в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, помощью будут оказывать в кредитной поддержке малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса, а также в поддержании системы здравоохранения: усиление координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц «первой линии» защиты, которые борются с пандемией.

Как известно, 27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), который предусматривает оказание помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самой большой помощи в борьбе с коронавирусом Украина ждет от МВФ — речь может идти о сумму от 5 до 8 млрд долларов, а также предоставления ее не в виде кредита, а безвозвратной помощи.

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