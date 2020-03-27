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Украина

Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины

5:57 27 марта 2020 77
Георгиева и Зеленский
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пообещавшая президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в связи с коронавирусом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для нашей страны.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Фонда.

При этом в заявлении называются условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $ 5,5 млрд может быть увеличено.

«Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее», — отметила Георгиева.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила в эфире одного из телеканалов, что для того, чтобы Украина получила дешевые валютные средства на борьбу с коронавирусом от Международного валютного фонда, в стране должен быть принят закон «о банках». Данный закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Как известно, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона № 3260 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Отметим, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова высказала мнение, что падение курса национальной валюты зависит от подписания меморандума с Международным валютным фондом и получения этого финансирования. Ожидающиеся от МВФ средства Кабмин намерен пустить на пополнение золотовалютных резервов, поддержку курса гривны и борьбу с коронавирусом.

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