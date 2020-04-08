Мир

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев несколько раз в год приезжает порыбачить на Волгу недалеко от Астрахани.

Журналисты издания «Проект» обнаружили резиденцию Медведева площадью 27 гектаров, которая расположена близ села Гандурино, в 70 километрах от Астрахани.

Имение находится на знаменитых астраханских раскатах в окружении лотосовых полей. Оно занимает целый остров с романтическим названием Гористый.

Журналисты выяснили, что куратором строительства был бывший одноклассник Медведева — президент федерации гребли России Евгений Архипов. На даче есть бассейн на 50 м, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня «семи народов мира» с полным набором техники, кинотеатр 5D и 8 домов для гостей. На базе выстроены и закольцованы километры дорожек из листвяжной «вельветки», чтобы было удобно бегать по кругам.

Ранее на этом месте находилась туристическая база «Лотос», но с 2011 года эти земли стали принадлежать офшорной компании, которая связана с российским олигархом Алишером Усмановым. Сначала журналисты предполагали, что в этом имении будет отдыхать президент России Владимир Путин.

Строители рассказали, что на даче все строилось под рост Медведева (1 метр 63 сантиметра).

По словам местных жителей, во время приезда Медведева (два-три раза в год) усиливается охрана, а от селян даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы те «не бродили и не гадили».

Акваторию около острова курируют пограничники. В последний раз бывшего российского премьера видели на даче осенью 2019 года.

Напомним, после отставки Медведева, Путин назначил его на должность заместителя главы Совбеза.













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