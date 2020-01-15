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Отставка Кабмина Медведева и переписывание Конституции под Путина: что сейчас происходит в России

После того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, в сети появились слухи о том, кто может заменить его на этом посту.

Назывались имена заместителя Медведева Дмитрия Козака, который курирует украинское направление, а также Михаила Мишустина — главы Федеральной налоговой службы РФ.

Дмитрий Козак

Михаил Мишустин

Как пишет российская служба Би-би-си, в Госдуме не исключают, что новым премьер-министром может стать глава Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер Антон Силуанов или генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По мнению российского политолога Алексея Макаркина, новый премьер может стать преемником Путина на посту президента.

Некоторые росСМИ не исключают, что новым премьером станет сам президент Путин. А президентская должность после изменений в Конституции отойдет на второй план.

Как сообщают российские СМИ, Центризбирком РФ готов организовать голосование по изменениям в Конституцию, если президент поручит, хотя это не входит напрямую в обязанности комиссии. Об этом заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, все изменения в Конституцию РФ будут приняты до осени.

Напомним, Владимир Путин намерен ввести должность заместителя главы Совбеза и планирует назначить на эту должность Дмитрия Медведева.

Правительство Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года после начала четвертого срока Владимира Путина. Оно стало вторым под руководством Медведева. Впервые он был назначен премьер-министром в 2012 после того, как Путин сменил его на посту президента.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин задумал провести масштабную реформу власти в стране. Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

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