На карантине украинцев стали больше донимать чувство тревоги и бессонница

Общество и люди

Во время карантина в связи с распространением коронавируса, который длится уже три недели, у многих украинцев появились признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

По результатам исследования, проведенного группой «Рейтинг», когда сравнивались результаты опросов двух волн (І волна — 27−28.03, II волна — 3−4.04) респондентов, которые заявляли о тревожности, усталости и бессоннице, стало больше. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне.

Социологи отмечают, что уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. В возрасте 50+ меньше депрессивных настроений. Зато среди представителей старшей и самой старшей возрастных групп чаще наблюдаются расстройства сна.

Рост негативных эмоциональных состояний (депрессии и паники) зафиксирован у представителей возрастных категорий 18−29 и 30−39 лет. Среди самых старших вообще фиксируется снижение уровня паники.

Женщины (по природе более эмоциональны) демонстрируют высший уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Несмотря на это в динамике за это время у женщин существенных сдвигов не зафиксировано. Зато выросли показатели у представителей мужского пола, особенно в отношении тревоги и расстройств сна. Мужчины, привыкли скрывать эмоции, но они хуже адаптируются к стрессорам и долго подавлять собственные негативные переживания не способны, поэтому, вероятно, уровень не растет, а проявляется в сознании мужчин.

За помощью к психологам украинцы обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 5% - обращаются редко, 3% - иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно.

Игнорируют украинцы также целителей и экстрасенсов. Несколько чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям — старшего, к этим двум категориям несколько чаще обращаются женщины.

Большинство населения считают себя скорее счастливыми, чем несчастными: очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 — 36%), скорее счастливыми — 57%, не очень счастливыми — 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст — тем счастливее себя чувствуют опрошенные.

70% опрошенных считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет — это зависит от внешних обстоятельств. Женщины больше склонны считать, что счастье — это в первую очередь результат внутреннего состояния человека. Вообще, чем более счастливый человек — тем больше он соглашается с такой же мыслью. Не менее трети несчастных респондентов убеждены, что счастье зависит от внешних обстоятельств.

«Ощущение счастья обратно влияет на ощущение отрицательных эмоций: чем счастливее человек, тем меньше у него выражены показатели депрессивного, тревожного состояния, расстройства сна, паники и усталости. Люди, которые считают себя несчастными — больше всего испытывают все эти негативные эмоции (а наиболее выражена разница — в показателе ощущения депрессии). Так же с оценкой источника счастья: люди, которые считают, что счастье зависит от внешних обстоятельств — более испытывают негативные эмоции, а те, кто считает, что счастье — это внутреннее состояние человека, — меньше испытывают такие эмоции», — говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что на негативные ощущения также значительно влияет межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими, тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния. Например, все показатели (тревоги, усталости, бессонницы, депрессии, паники) являются самыми высокими у тех, кто общается со своими родственниками редко.

Подобным является также соотношение общественного доверия и психоэмоциональных состояний: те, кто больше склонны доверять окружающим — имеют заметно более низкие показатели негативных эмоций чем те, кто относится к людям с осторожностью и недоверием.

Опрос проводился среди 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 4%. Интернет опрос проведен методом CASI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, по выводам, сделанным специалистами ООН, во время карантина в связи с пандемией коронавируса во многих странах в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине правительство намерено продолжить карантин до середины мая.

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