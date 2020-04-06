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Мир

Во время карантина выросло число случаев домашнего насилия

12:17 6 апреля 2020 89
мужчина и женщина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как во многих странах мира, в том числе и в Украине, ввели карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. К таким выводам пришли в ООН. Напомним, в Украине инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении в Twitter отметил, что по мере усиления экономического и социального давления на фоне пандемии в мире зафиксирована глобальная вспышка насилия в семье. По его словам, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось.

Для решения проблемы генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

Напомним, в Киеве во время карантина заработала горячая линия для женщин, которым нужна психологическая поддержка. На этот период установлено дополнительное дежурство специалистов. «Телефон доверия» подключен с 9:00 до 00:00. Служба откликается на обращения по номерам: 044 272 15 00 — с мобильного и 15 00 — со стационарного.

Как во время карантина правильно распределить время в семьях с детьми и избежать ссор подробно в статье: «Как родителям не сойти с ума на карантине, а детям провести время с пользой: советы психолога». Как семейным парам пережить карантин и не развестись, читайте также в материале «ФАКТОВ».

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