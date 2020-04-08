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Придется потерпеть до мая: Шмыгаль сделал заявление о сроках карантина
Карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, которые начали действовать в Украине с 6 апреля, могут быть отменены в середине мая. Об этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее заявлял о возможных послаблениях уже в конце апреля.
«Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине», — пишет Шмыгаль.
Премьер отметил, что уже сейчас правительство разрабатывает план, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены.
«Вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений», — добавил премьер.
В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что соблюдение карантинных ограничений поможет стране вернуться к нормальной жизни уже через две недели.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков еще 1 апреля назвал возможную дату окончания карантина.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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