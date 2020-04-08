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Украина

Денисова рассказала, как российские тюремщики издеваются над охранником Яроша

20:08 8 апреля 2020 441
Александр Шумков
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В российской тюрьме продолжают угрожать «ликвидацией» Александру Шумкову, бывшему охраннику командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша.

Как сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, администрация колонии в Тверской области продолжает психологическое давление на Шумкова. Его по надуманным поводам систематически помещают в штрафной изолятор. В адрес заключенного регулярно звучат угрозы лишить жизни за политические убеждения и национальные взгляды.

Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по защите прав Александра Шумкова. Денисова также обратилась за помощью к представителям международных правозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что Шумкова похитили, вывезли в РФ и обвинили в участии в «экстремистской организации».

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