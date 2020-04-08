- 21:02 На Львовщине еще одна смерть от COVID-19
- 20:47 В Одессе снова горел печально известный колледж: в сети указали на интересный момент
- 20:37 Стала известна дата внеочередного заседания Рады: что на нем рассмотрят
- 20:21 Боевики завербовали чиновницу Луганской обладминистрации, но вмешалась СБУ
- 20:08 Денисова рассказала, как российские тюремщики издеваются над охранником Яроша
- 20:01 Школа онлайн: после математички оскандалилась учитель истории
- 20:00 На карантине украинцев стали больше донимать чувство тревоги и бессонница
- 19:48 В Одессе суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек
- 19:40 «Одетой долго мне стоять не пришлось»: откровенное признание участницы «Холостяка-10»
- 19:39 Легендарный футболист победил коронавирус
- 19:27 Массовое тестирование на коронавирус в Украине невозможно: названа причина
- 19:07 Падающий доллар вдруг решил подняться: курсы валют НБУ на 9 апреля
Денисова рассказала, как российские тюремщики издеваются над охранником Яроша
В российской тюрьме продолжают угрожать «ликвидацией» Александру Шумкову, бывшему охраннику командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша.
Как сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, администрация колонии в Тверской области продолжает психологическое давление на Шумкова. Его по надуманным поводам систематически помещают в штрафной изолятор. В адрес заключенного регулярно звучат угрозы лишить жизни за политические убеждения и национальные взгляды.
Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по защите прав Александра Шумкова. Денисова также обратилась за помощью к представителям международных правозащитных организаций.
Ранее сообщалось, что Шумкова похитили, вывезли в РФ и обвинили в участии в «экстремистской организации».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Когда приезжает Медведев, требуют не выпускать коров": СМИ показали имение экс-премьера России (видео)
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.