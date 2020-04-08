Стала известна дата внеочередного заседания Рады: что на нем рассмотрят

Политика

Несмотря на то, что часть народных депутатов болеют COVID-19, внеочередное заседание Верховной Рады проведут в понедельник, 13 апреля.



Об этом на телеканале «Рада» заявил спикер Дмитрий Разумков. На заседании планируется рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.



По словам спикера, окончательный вариант изменений в бюджет подготовили только в среду. Его роздали нардепам для ознакомления, а для этого нужно время.

Разумков также уточнил, что будут еще дополнительные встречи с представителями депутатских фракций и председателями комитетов по изменениям в бюджет. Кроме этого, по словам спикера, на внеочередном заседании могут быть рассмотрены дополнительные законопроекты.

«Все в рамках регламента и необходимости, которые будут стоять перед Верховной Радой», — добавил он.

Напомним, ранее планировалось провести заседание Рады в конце текущей недели.

ФОТО Сергея ТУШИСКОГО, «ФАКТЫ»

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