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Стала известна дата внеочередного заседания Рады: что на нем рассмотрят
Несмотря на то, что часть народных депутатов болеют COVID-19, внеочередное заседание Верховной Рады проведут в понедельник, 13 апреля.
Об этом на телеканале «Рада» заявил спикер Дмитрий Разумков. На заседании планируется рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.
По словам спикера, окончательный вариант изменений в бюджет подготовили только в среду. Его роздали нардепам для ознакомления, а для этого нужно время.
Разумков также уточнил, что будут еще дополнительные встречи с представителями депутатских фракций и председателями комитетов по изменениям в бюджет. Кроме этого, по словам спикера, на внеочередном заседании могут быть рассмотрены дополнительные законопроекты.
«Все в рамках регламента и необходимости, которые будут стоять перед Верховной Радой», — добавил он.
Напомним, ранее планировалось провести заседание Рады в конце текущей недели.
ФОТО Сергея ТУШИСКОГО, «ФАКТЫ»
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