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Происшествия

В Одессе снова горел печально известный колледж: в сети указали на интересный момент

20:47 8 апреля 2020 235
Пожарные
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером, 8 апреля, произошло возгорание в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Напомним, что в этом колледже 4 декабря 2019 года случился масштабный пожар, унесший жизни 16-ти людей, а также оставивший десятки людей инвалидами.

«Сообщение о том, что с пятого этажа недействующего здании по улице Троицкой, 25 идет дым, поступило в службу спасения 101 в 18:15», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

В ведомстве отмечают: по прибытии на место вызова спасатели установили, что горят кабели. Пожарные ликвидировали возгорание в 18:23.

«Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами», — считают в ГСЧС.

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Простые горожане не очень-то склонны верить таким доводам. Ведь здание практически законсервировано и отключено от всех источников питания. Непонятно также, какие это «неустановленные лица» забрались на самый верхний, пятый, этаж.

«Вероятнее всего, кому-то очень хочется полностью уничтожить остатки этого старинного здания. Не исключено, что это может быть связано также с расследованием уголовных производств в отношении обвиняемых лиц, а также других моментов, которые „всплывают“ в ходе расследований», — поделились соображениями с «ФАКТАМИ» источники в правоохранительных органах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что преподавательница колледжа и спасатель посмертно удостоены звания Героя Украины.

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