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Украина

Кабмин определил категорию лиц 60+, которые не обязаны самоизолироваться

21:47 8 апреля 2020 738
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, на заседании правительства внесли изменения в перечень ограничений, который утвержден на время карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина. А также определили категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Министры дополнительно внесли в перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантина, химчистки, строительные фирмы и магазины, компании почтовой и курьерской доставки, предприятия, которые занимаются сбором мусора и бытовых отходов.

Люди в возрасте 60 лет и старше не подлежат самоизоляции, если они работают на госслужбе или служат в ВСУ, СБУ, МВД и других силовых структурах. Карантин также не распространяется на медиков и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел.

Кроме того, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, которые возвращаются в Украину из-за границы.

Напомним, правительство намерено продлить карантин в Украине до середины мая.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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