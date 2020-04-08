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Неизвестный "заминировал" Александровскую больницу Киева: взрыв назначен на 03:00
В среду, 8 апреля, на спецлинию «102» позвонил неизвестный и сообщил о минировании 10-го корпуса Александровской больницы Киева.
По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи произойдет взрыв.
О минировании сообщили около 10 часов вечера, передает «Киев Оперативный».
Полиция выехала проверять информацию.
В сети пишут, что в 10-м корпусе больницы лежат пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы и инфарктами. Люди возмущены тем, что в такое трудное время находятся те, кто угрожает врачам и не думает об окружающих.
Напомним, в Александровской больнице Киева лечат пациентов с коронавирусом.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!