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Происшествия

Неизвестный "заминировал" Александровскую больницу Киева: взрыв назначен на 03:00

22:32 8 апреля 2020 136
Александровская больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, на спецлинию «102» позвонил неизвестный и сообщил о минировании 10-го корпуса Александровской больницы Киева.

По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи произойдет взрыв.

О минировании сообщили около 10 часов вечера, передает «Киев Оперативный».

Полиция выехала проверять информацию.

В сети пишут, что в 10-м корпусе больницы лежат пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы и инфарктами. Люди возмущены тем, что в такое трудное время находятся те, кто угрожает врачам и не думает об окружающих.

Напомним, в Александровской больнице Киева лечат пациентов с коронавирусом.

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