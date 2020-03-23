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Очередь из скорых: видео из Александровской больницы в Киеве, куда привозят людей с коронавирусом

14:21 23 марта 2020 690
Машины «скорой» у Александровской больнице
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Журналистка издания LB Анна Стешенко, которую привезли в столичную Александровскую больницу, где делают тесты на коронавирус, показала очередь из автомобилей «скорых» возле лечебного учреждения.

Она, в частности, успела снять врачей, в защитных костюмах встречающих пациентов, и добавила, что у больницы дежурят полицейские. Журналистку также привезли на тестирование на COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины из фракции «Слуга Народа» Руслан Горбенко в Александровской больнице сдал два теста на коронавирус — один из них дал отрицательный результат, а второй — положительный. Теперь нардеп ждет результатов третьего исследования.

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