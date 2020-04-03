Украина

Где в Киеве будут размещать «вторую волну» больных коронавирусом

В столице определились с госпитальными базами, где собираются принимать «вторую волну» больных с подозрением на COVID-19. Ранее медики Александровской больницы Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, зафиксировали важную тенденцию развития заболевания. Они называют ее двухволновой.

В список дополнительных медучреждений вошли:

КНП «Александровская клиническая больница Киева» (перепрофилирование других корпусов);

КНП «Киевская городская клиническая больница № 3»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 4» (перепрофилирование отделений);

КНП «Киевская городская клиническая больница № 5»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 6»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 8»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 10»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 17».



Как сообщил первый заместитель городского головы Николай Поворозник, пациентов с подозрением на COVID-19 в первую очередь принимают больницы «первой волны». Сейчас задача — обеспечить оборудованием отделения и средствами индивидуальной защиты медперсонала всех больниц.

На первой линии пока работают ранее определенные больницы, в перечень которых вошли три медучреждения для взрослых, два — для детей и два — для беременных:

КНП «Александровская клиническая больница Киева»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 4»;

КНП «Киевская городская клиническая больница № 9»;

КНП «Киевская городская детская клиническая больница № 1»;

КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница»;

КНП «Киевский городской роддом № 3»;

КНП «Киевский городской роддом № 5».

Киевлянам в очередной раз напомнили алгоритм действий: при первых симптомах связаться с семейным врачом по телефону, выполнять рекомендации доктора. При ухудшении здоровья — вызывать «скорую», а не ехать при недомогании в перечисленные выше больницы, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни родных, а также не нагружать медиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, каким больным будут оказывать помощь в стационаре.

«ФАКТЫ» также сообщали, куда в Киеве обращаться по вопросам коронавируса, и приводили полезные контакты.

По данным на 10:00 3 апреля, в Украине подтверждены 942 случая COVID-19. Зафиксированы 23 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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