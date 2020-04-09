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Ученые смогли создать "голос" COVID-19 (видео)
Пока во всем мире продолжается борьба с пандемией коронавируса, ученые пытаются понять загадку этого заболевания, считая, что такой шаг поможет найти лекарство для борьбы с инфекцией.
Благодаря стараниям ученых на данный момент, вероятно, уже не осталось людей, которые не знали бы, как выглядит SARS-CoV-2.
Но биологи из Массачусетского технического университета решили пойти еще дальше и выяснить, как «звучит» вирус нового типа, пишет Naked Science.
Забегая наперед, скажем, что, к счастью, в этой мелодии нет звуков боли, страданий, сильного кашля или включения аппаратов для вентиляции легких.
Чтобы получить «звучание» коронавируса, профессор Маркус Бюлер совместно с коллегами преобразовал структуры белка во вполне приятную мелодию.
Биологи использовали новую технологию, и с помощью ультразвука получили, как ни странно, успокаивающую мелодию. Да, звучит несколько шокирующе, но факт остаётся фактом.
А вот как звучит смертельный вирус современности
Чтобы «песнь» коронавируса обрела жизнь, учёные присвоили каждой аминокислоте свою ноту в музыкальной гамме. Также они приняли решение, что озвучат COVID-19 такие музыкальные инструменты, как древний 13-струнный японский щипковый инструмент — кото, совместно с флейтой и колокольчиками.
Издание отмечает, что труд учёных может показаться не совсем серьёзным в данных обстоятельствах, тем не менее, подобная научно-творческая работа, анализирующая структуру белков, поможет выявить места в цепочке вируса, где связываются лекарства или антитела. Ну, а это в свою очередь поможет человечеству быстрее найти способ борьбы с вирусом и встать на ноги.
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