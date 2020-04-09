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Умерла женщина, раскрывшая интимную связь Клинтона с Моникой Левински (фото)

7:21 9 апреля 2020 385
Линда Трипп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 70 лет в больнице умерла бывшая сотрудница Белого дома и министерства обороны США Линда Трипп, которая в 1998 году раскрыла интимную связь 42-го президента США Билла Клинтона с молодой практиканткой Моникой Левински. Об этом сообщает издание People.

Cемья Линды причину смерти официально не называла, сообщив только, что она не имеет отношения к коронавирусу. По некоторым данным причиной смерти мог стать рак молочной железы, который выявили у Линды еще 18 лет назад. Однако затем появились сведения, что менее недели назад у Трипп диагностировали рак поджелудочной железы. Это обнаружилось, как пишет издание Daily Mail, когда женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в животе.

Линда, которую Моника считала подругой, тайно записывала их разговоры, в которых Моника откровенно рассказывала о своих отношениях с президентом. А потом придала их огласке.

Билл Клинтон, женатый на Хиллари Клинтон, сначала публично отрицал связь с Левински. Но затем был вынужден сознаться. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в Сенате Клинтона признали невиновным.

Левински отреагировала на смерть Трипп, написав в Twitter, что, несмотря на прошлое, она, узнав о ее тяжелой болезни, продолжала надеяться на выздоровление Линды. «Я не могу себе представить, насколько это трудно для ее семьи», — высказалась 46-летняя Моника.

Сама Линда ранее говорила в одном из интервью: «Люди думают, что я героиня или негодяйка. Я — ни то, ни другое».

Линда и Моника

Билл Клинтон и Моника Левински

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти «девушки Джеймса Бонда» Хонор Блэкман.

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