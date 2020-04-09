Шоу-бизнес

В 25 лет внезапно умерла популярная американская рэпер и модель (фото, видео)

В возрасте 25 лет у себя дома в Филадельфии внезапно скончалась американская рэпер и модель Чинна Рождерс, известная просто, как Чинна. Она выступала сольно, а также в составе хип-хоп коллектива знаменитого рэпера ASAP Rocky — ASAP Mob.

Чинна начала карьеру модели в возрасте 14 лет, подписав контракт с агентством. Музыкой она занялась в 2013 году.

Причина смерти официально пока не сообщалась. Как предполагает издание Vibe, Чинна могла умереть от передозировки.

Девушка долгое время страдала наркозависимостью. В 2017 году она утверждала, что перестала принимать наркотики.

Четыре месяца назад она выпустила мини-альбом под названием «Если я умру первой».

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 16-летнего канадского актера, известного по нескольким популярным сериалам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter