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В 25 лет внезапно умерла популярная американская рэпер и модель (фото, видео)
В возрасте 25 лет у себя дома в Филадельфии внезапно скончалась американская рэпер и модель Чинна Рождерс, известная просто, как Чинна. Она выступала сольно, а также в составе хип-хоп коллектива знаменитого рэпера ASAP Rocky — ASAP Mob.
Чинна начала карьеру модели в возрасте 14 лет, подписав контракт с агентством. Музыкой она занялась в 2013 году.
Причина смерти официально пока не сообщалась. Как предполагает издание Vibe, Чинна могла умереть от передозировки.
Девушка долгое время страдала наркозависимостью. В 2017 году она утверждала, что перестала принимать наркотики.
Четыре месяца назад она выпустила мини-альбом под названием «Если я умру первой».
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 16-летнего канадского актера, известного по нескольким популярным сериалам.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?