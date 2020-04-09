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Украина

Зеленского проверили на коронавирус

9:42 9 апреля 2020 395
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно об инфицировании коронавирусом народного депутата Сергея Шахова, ПЦР-тестирование провели президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, спикеру, руководству Офиса президента и депутатам, которые были в контакте с Шаховым.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, всем, кто с Шаховым пересекался в Раде, всем сделали тестирование.

«..надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать», — отметил Тимошенко.

Он также отметил, что на случай, если Зеленский заболеет, в Офисе разработали специальный протокол, согласно которому часть обязанностей главы государства сможет выполнять спикер.

«Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если не дай Бог что-то, работа будет происходить в телефонном режиме», — уточнил чиновник.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что руководство страны допускает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если власть не сможет в существующих реалиях справиться с распространением инфекции COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», карантин в Украине планируют отменить в середине мая.

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