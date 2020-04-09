- 10:53 Тяжелобольных коронавирусом может спасти кровь выздоровевших
- 10:50 В центре Одессы обрушилась часть дома: первые детали и фото ЧП
- 10:43 «За лекарства пришлось платить самостоятельно»: появилась информация о первой жертве коронавируса в ВСУ
- 10:33 Коронавирус может «реактивироваться» у вылечившихся пациентов, — ученые
- 10:19 Удивительное морское существо длиной 47 метров засняли на видео
- 10:12 Под Ровно автомобиль слетел с дороги в воду: погибли люди
- 10:12 Врачи рассказали, как правильно ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях
- 10:05 Андрей Малахов резко ответил на обвинения Льва Лещенко
- 09:50 Ассоциация разрабатывает альтернативную тендерную документацию от бизнеса, — эксперт
- 09:44 На МКС отправляют новый экипаж: онлайн-трансляция старта ракеты
- 09:42 Зеленского проверили на коронавирус
- 09:34 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Зеленского проверили на коронавирус
После того, как стало известно об инфицировании коронавирусом народного депутата Сергея Шахова, ПЦР-тестирование провели президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, спикеру, руководству Офиса президента и депутатам, которые были в контакте с Шаховым.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, всем, кто с Шаховым пересекался в Раде, всем сделали тестирование.
«..надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать», — отметил Тимошенко.
Он также отметил, что на случай, если Зеленский заболеет, в Офисе разработали специальный протокол, согласно которому часть обязанностей главы государства сможет выполнять спикер.
«Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если не дай Бог что-то, работа будет происходить в телефонном режиме», — уточнил чиновник.
Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что руководство страны допускает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если власть не сможет в существующих реалиях справиться с распространением инфекции COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», карантин в Украине планируют отменить в середине мая.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.