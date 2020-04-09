У Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения в Украине: названо условие

Украина

Несмотря на введение в Украине режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса и ужесточением карантинных мер, руководство страны допускает возможность введения чрезвычайного положения.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал заместитель главы Офиса президента, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.

По его словам, введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться в ситуации, если власть без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение инфекции. Ведь сейчас, когда на улице хорошая погода, можно встретить много гуляющих. И не все люди в масках. Хотя полиция и контролирует соблюдение требований карантина, она не может охватить всю территорию, а население не всегда проявляет сознательность.

Тимошенко объяснил, что при режиме чрезвычайного положения власть может задействовать рычаги для более полного контроля над ситуацией и тем, чтобы люди находились дома.

Чиновник отметил, что в Украине есть несколько сценариев распространения коронавируса — оптимистичный, отрицательный и средний. По его словам, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в Украине карантин можно будет отменить в середине мая. Правительство сейчас разрабатывает план, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине уже уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина. А также определили категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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