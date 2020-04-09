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Врачи рассказали, как правильно ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях
Людям, у которых заболевание коронавирусом сопровождается легкими проявлениями, врачи рекомендуют оставаться дома в самоизоляции. Центр общественного здоровья опубликовал ряд правил, которые необходимо соблюдать, ухаживая за пациентом с COVID-19.
Врачи напоминают о соблюдении требований гигиены — постоянном тщательном мытье рук, ношении маски, использовании одноразовых медицинских перчаток
В случае появления первых симптомов ОРВИ медики советуют немедленно обращаться к семейному врачу. Если нет семейного врача, можно звонить на горячую линию Центра общественного здоровья по телефону 0−800−505−840.
Напомним, известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который раскритиковал ужесточение карантинных ограничений в Украине, считает, что пик заболеваемости коронавирусом будет в ближайшие две недели и они станут решающими.
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