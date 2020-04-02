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Ужесточение карантина в Украине: доктор Комаровский сделал гневное заявление
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который регулярно отвечает на актуальные вопросы о коронавирусе, возмутился решением правительства об ужесточении карантинних ограничений.
По его мнению, наряду с разрешением выгуливать домашних животных правителям стоило бы подумать и о детях, которые тоже нуждаются в свежем воздухе.
«Наше чудесное и заботливое правительство решило, что „запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости“. Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя», — написал медик в своем Telegram-канале.
Напомним, кроме запрета на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, правительство Украины решило полностью закрыть доступ на спортивные и детские площадки.
А медики предупреждают, что уже зафиксированные нарушения карантинных ограничений приведут к резкому росту количества больных с COVID-19 в течение обозримых недель.
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