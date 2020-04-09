Удивительное морское существо длиной 47 метров засняли на видео

Мир

Ученым Института океана Шмидта во время экспедиции на судне Falkor у западных берегов Австралии удалось заснять удивительное гигантское существо. Видео они выложили в соцсети Twitter. Это — сифонофора Apolemia, плававшая в воде в виде огромной спирали. По оценкам исследователей, диаметр внешнего кольца сифонофоры составляет около 15 метров, а длина — примерно 47 метров.

Пользователи соцсети впечатлились увиденным. «Невероятно, удивительная находка!», «Существа, живущие в глубинах океана, всегда завораживали меня», — писали в комментариях.

«Я принимала участие во множестве экспедиций, но никогда не видела ничего подобного… Большинство колоний сифонофор, которые мне встречались, были длиной 20 сантиметров, может быть — метр. И она не только массивна, колония демонстрирует потрясающее поведение — она охотится», — прокомментировала пост, как пишет издание Daily Star, доцент Университета Северной Каролины Ребекка Хелм.

Сифонофоры — отряд стрекающих из класса гидроидных. Они формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Каждый ценосарк содержит сотни и даже тысячи отдельных существ-клонов — зооидов. Сифонофоры — хищники. Питаются они мелкими организмами, ракообразными и рыбами.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали о загадочном безглазом существе, которое нашли на пляже в Мексике.





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