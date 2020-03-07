Пенсию проиндексируют: в Кабмине назвали дату повышения

Украина

Индексация пенсий украинцев, которую с треском провалило ушедшее в отставку правительство, будет обязательно проведена.

Такое сообщение в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сделала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.

«Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры. Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля», — заявила Лазебная.

Она добавила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Напомним, новый министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, — проведение индексации пенсий.

Как известно, согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году. Он добавил, что не собирается обманывать и говорить о том, что завтра проиндексируют пенсии, но пообещал сделать это до конца года, найдя возможность для такой индексации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter