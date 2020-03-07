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Пенсию проиндексируют: в Кабмине назвали дату повышения
Индексация пенсий украинцев, которую с треском провалило ушедшее в отставку правительство, будет обязательно проведена.
Такое сообщение в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сделала министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.
«Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры. Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля», — заявила Лазебная.
Она добавила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.
Напомним, новый министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, — проведение индексации пенсий.
Как известно, согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году. Он добавил, что не собирается обманывать и говорить о том, что завтра проиндексируют пенсии, но пообещал сделать это до конца года, найдя возможность для такой индексации.
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