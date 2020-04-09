В центре Одессы обрушилась часть дома: первые детали и фото ЧП

Происшествия

В Одессе, где 8 апреля горел печально известный колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (во время пожара в 2019 году там погибло 16 человек), произошло ЧП — утром в четверг, 9 апреля, рухнула часть дома, являющегося памятником архитектуры местного значения.

Как сообщает «Думская», старинный дом расположен на углу Канатной и переулка Нахимова. Здание шестовской и новомиргородской московской биржевой артели построили в 1893 году и использовали в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Сообщается, что недавно здание оградили, начав ремонтные работы. Пострадавших среди рабочих нет. Журналисты не исключают, что под обломками дома мог оказаться прохожий.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео пожара в Одессе — во дворе на улице Академика Королева горели автомобили.

Фото с сайта https://dumskaya.net.

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