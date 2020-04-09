Украина

По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Начавшееся в начале апреля в Украине потепление может побить все температурные рекорды. Но надолго ли такая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам. Как рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владимир Билык, существенного изменения ситуации ожидать не стоит.

— 13 и 14 апреля пройдут небольшие дожди, а так без осадков, — говорит Билык. — Температура в эти дни по ночам — около 0, возможны небольшие минусы, а днем будет тепло — плюс 15−20 градусов.

В пятницу, 10 апреля, небольшие дожди пройдут в центре, на севере и востоке Украины. В Закарпатской, Львовской и Волынской областях осадков не ожидается. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут плюс 11−13. На юге воздух прогреется до 18 градусов тепла, а в Одесской области — даже до 19 градусов.

В субботу, 11 апреля, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке столбики термометров покажут плюс 11−13, а в Одесской области воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В воскресенье, 12 апреля, также ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. На севере, в центре и на востоке страны столбики термометров покажут плюс 10−12, а на юге и западе воздух прогреется до 14−16 градусов тепла. Ночью температура опустится до 3−4 градусов мороза по всей Украине, кроме южных областей.

В понедельник, 13 апреля, дожди ожидаются на западе страны, на остальной территории Украины будет солнечно. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке, а также в Сумской и Одесской областях столбики термометров покажут плюс 12−14, а в Закарпатской области воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ночью минусовая температура возможна лишь в восточных областях.

— По моим подсчетам, с 10 по 17 апреля пройдут дожди. Дневная температура ожидается 14−19 градусов тепла, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань. — После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что ожидаем температуру плюс 22−23 градуса. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура — 23−27 градусов. И только с 19 мая ожидается четыре дня дождей и снижения температуры до 19−22 градусов. С 26 по 30 мая она снова начнет подниматься, ожидается 25−27 градусов тепла. В это время возможны небольшие дожди.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал в интервью «ФАКТАМ», что после 10 апреля потепление продолжится, правда, на несколько дней, по ночам возможны заморозки. «Устойчивое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. — Авт.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Третья декада апреля принесет дожди. Значительного потепления придется подождать», — добавил Деркач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народная примета гласит: какая погода в день Собора Архангела Гавриила (Благовест Гавриилов), 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter