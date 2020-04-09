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Общество и люди

Ворвутся дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде 10 апреля

13:25 9 апреля 2020 206
Дождь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Как и прогнозировалось ранее, в пятницу, 10 апреля, Украину будет пересекать атмосферный фронт, который принесет в страну дожди и снижение температуры в ряде регионов.

«Космическое селфи показывает нам влажный атмосферный фронт, который обуславливает дожди в Латвии, Литве, Беларуси и Польше. 10 апреля этот фронт будет пересекать Украину. Поэтому вероятны дожди, небольшие, максимум умеренные. На западе и севере эта желанная влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.

Поскольку фронт холодной, следует ожидать снижение температуры воздуха в ряде областей. Так, на севере и на западе она упадет до + 11 + 15 градусов, на остальной территории страны будет тепло — до + 15 + 22 градусов. Ветер ожидается северо-западный, он усилится и местами будет достигать штормовых значений — до 15−20 м/с.

Станет прохладнее и в Киеве — температура воздуха днем понизится до +11 +12 градусов. Ожидается сильный ветер, который только усилит ощущение холода. Дождь в Киеве вероятен ночью и утром, а днем ​​в пятницу будет преобладать сухая погода.

«В ближайший понедельник, 13 апреля, снова потеплеет, однако уже во вторник-среду, 14−15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает — до + 5 + 10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки», — предупреждает Наталья Диденко, однако отмечает, что уже с четверга, 16 апреля в страну вновь вернется тепло.

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду на Пасху и до конца весны — эксклюзивный материал читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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