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Ворвутся дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде 10 апреля
Как и прогнозировалось ранее, в пятницу, 10 апреля, Украину будет пересекать атмосферный фронт, который принесет в страну дожди и снижение температуры в ряде регионов.
«Космическое селфи показывает нам влажный атмосферный фронт, который обуславливает дожди в Латвии, Литве, Беларуси и Польше. 10 апреля этот фронт будет пересекать Украину. Поэтому вероятны дожди, небольшие, максимум умеренные. На западе и севере эта желанная влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
Поскольку фронт холодной, следует ожидать снижение температуры воздуха в ряде областей. Так, на севере и на западе она упадет до + 11 + 15 градусов, на остальной территории страны будет тепло — до + 15 + 22 градусов. Ветер ожидается северо-западный, он усилится и местами будет достигать штормовых значений — до 15−20 м/с.
Станет прохладнее и в Киеве — температура воздуха днем понизится до +11 +12 градусов. Ожидается сильный ветер, который только усилит ощущение холода. Дождь в Киеве вероятен ночью и утром, а днем в пятницу будет преобладать сухая погода.
«В ближайший понедельник, 13 апреля, снова потеплеет, однако уже во вторник-среду, 14−15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает — до + 5 + 10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки», — предупреждает Наталья Диденко, однако отмечает, что уже с четверга, 16 апреля в страну вновь вернется тепло.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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