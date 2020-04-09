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Украина

Ляшко приехал с проверкой в Николаевскую область, где нет коронавируса: первые детали (видео)

13:32 9 апреля 2020 368
Николаев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Единственную в Украине область, где не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом, Николаевскую, 9 апреля посетил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В его планах проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом санврач рассказал на брифинге.

Ляшко заявил, что недавно в николаевской лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы тестирования на коронавирус. Лаборатория должна работать безупречно.

«Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможный сбой, а возможно, нет никакого сбоя, и Николаевская область работает безупречно», — отметил медик.

Напомним, у супругов из Николаева COVID-19 выявили в Киеве. Они прошли лечение в Александровской больнице и выписались. Этот случай засчитали в количество столичных инфицированных коронавирусом.

По данным на 09:00 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Зафиксированы 57 случаев с летальным исходом и 45 случаев выздоровления пациентов. По количеству заболевших лидируют Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

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