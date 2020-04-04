Украина

Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса. Почему?



«Город, которому покровительствует Святой Николай, хворь обходит стороной», так комментируют в соцсетях жители Николаева тот факт, что в этом областном центре, как и по всей области, не зафиксировано ни одного подтвержденного диагноза COVID-19. В то же время в соседних Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях число заболевших растет.

Как сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области, в настоящее время в инфекционном стационаре находится 5 человек, ожидающих результатов теста. Всего за медицинской помощью обратились 60 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 53 были госпитализированы. Лабораторно обследовано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 58 человек. На сегодня 53 обследования имеют отрицательный результат.

С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними проводится медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учет было взято 1726 человек. Продолжается наблюдение за 1109 гражданами.

Ранее сообщалось о двух николаевцах с подтвержденным диагнозом COVID-19, приехавших из Польши. Как выяснилось, это супружеская пара, которая вернулась из-за границы в Киев и там же состоит на учете в медучреждении.

Мнение о том, что в Николаеве реальное положение дел просто умалчивают, а не выявленные заболевшие — результат нехватки тестов, власти отрицают.

— У нас нет необходимости экономить на тестах. Всем их проводят, у нас есть областной лабораторный центр, биоматериал отправляют в Киев, информация эта проверяется, — утверждает городской голова Николаева Александр Сенкевич. — Никто не скрывает достоверную информацию, и пока николаевцам действительно повезло не подхватить китайский вирус.

Представляет интерес оборудование на выявление COVID-19, переданное в медицинскую лабораторию николаевской агрофирмой. Интересно то, что изначально это приборы для определения ГМО. Но, как утверждают на предприятии, оборудование способно выявить и коронавирус.

На прошедшем на днях брифинге начальник управления охраны здоровья Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил о том, что медработники эпидемической передовой — областной инфекционной больницы и экстренной медицинской помощи — на сегодня обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Пополняется количество аппаратов искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

Как сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, сегодня на территории учреждений здравоохранения первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 оборудованы временные пункты приема. Также стало известно о том, что в Николаеве намерены создать несколько мест для обсервации на базе гостиниц и спортобъектов.

По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Николаевского горсовета Александра Герасимени, в Николаеве предусмотрено размещение восьми постов на границах с городом. Подобное было отработано еще во время борьбы с африканской чумой свиней, когда на постах проходила дезинфекция колес транспорта, въезжающего в Николаев. С понедельника, 30 марта, на трассе Николаев — Одесса заработали специальные карантинные посты, на которых присутствуют сотрудники полиции, ГСЧС и медики.

В области работает горячая линия по профилактике коронавируса (0512) 46 47 57.

Тем временем на Буковине из-за COVID-19 объявлен тотальный карантин. В Тернопольской области находятся более 10% всех зараженных в Украине.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля.

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