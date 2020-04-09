Общество и люди

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

10 апреля во многих странах отмечают очень семейный праздник — День братьев и сестер.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления с праздником.

Как хорошо, что у меня есть ты —

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!



***

Если есть сестра иль брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.

Есть кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пелёнок

Своих братьев и сестрёнок!



***

Без братишек и сестрёнок

Жизнь была бы очень скучной,

Лишь они с самых пелёнок

Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы хранимы Богом,

Наши братья и сестрички!



***

С Днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в сердечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

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