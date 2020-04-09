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Общество и люди

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

13:55 9 апреля 2020 22
День братьев и сестер
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

10 апреля во многих странах отмечают очень семейный праздник — День братьев и сестер.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления с праздником.

День братьев и сестер

Как хорошо, что у меня есть ты —
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

День братьев и сестер
***
Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.

Есть кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пелёнок
Своих братьев и сестрёнок!

День братьев и сестер
***
Без братишек и сестрёнок
Жизнь была бы очень скучной,
Лишь они с самых пелёнок
Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!

День братьев и сестер
***
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.

Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.

День братьев и сестер

Ранее мы писали о девушках-подружках, которые случайно узнали, что они — родные сестры.

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