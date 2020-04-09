- 14:02 «С трудом дышала»: жена вице-чемпиона мира переболела коронавирусом
- 13:56 Машина главного санврача Украины попала в ДТП в Николаеве
- 13:55 День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления
- 13:53 Вдвоем на крылечке: принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу
- 13:48 Люди чудом спаслись: момент обрушения дома в Одессе попал на видео
- 13:39 Наталия Орлянская: «Я думаю, cмерть — начало чего-то другого. Поэтому бояться ее глупо» (часть 6)
- 13:32 Ляшко приехал с проверкой в Николаевскую область, где нет коронавируса: первые детали
- 13:26 Бетербиев назвал условие для боя-реванша с Гвоздиком
- 13:25 Ворвутся дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде 10 апреля
- 13:24 Еще бы чеснок повесил: Песков засветился со странной «защитой» от вирусов
- 13:17 ТМ «Щедрый Дар» призывает украинцев к витаминизации
- 13:14 Магнитные бури: ожидать ли удара в апреле
День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления
10 апреля во многих странах отмечают очень семейный праздник — День братьев и сестер.
«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления с праздником.
Как хорошо, что у меня есть ты —
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.
Есть кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пелёнок
Своих братьев и сестрёнок!
***
Без братишек и сестрёнок
Жизнь была бы очень скучной,
Лишь они с самых пелёнок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!
***
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
Ранее мы писали о девушках-подружках, которые случайно узнали, что они — родные сестры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!