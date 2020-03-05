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Как тесен мир: дружившие 17 лет девушки оказались родными сестрами
В США недавно произошел случай, который не может не наводить на мысль о том, что «хитрые сюжетные ходы» создателей мыльных опер из Мексики или Индии про то, как незнакомые люди оказываются родственниками, могут иметь под собой вполне реальное обоснование.
Так, в штате Пенсильвания две женщины после 17 лет дружбы обнаружили, что являются единокровными сестрами.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на UPI.
Издание сообщает, что 31-летняя Эшли Томас и 29-летняя Тойа Уимберли познакомились еще в школе и с тех пор были неразлучны.
15 лет назад Томас узнала, что ее воспитал приемный отец. Кем был ее биологический отец, могла сказать только ее мать, но она умерла, так и не назвав его имени.
Раскрыть секрет помогла ее знакомая. Она увидела в Facebook фотографии отца Уимберли и узнала в нем мужчину, который когда-то встречался с матерью Томас. После этого подруги стали подозревать, что у них мог быть общий отец. Тест ДНК подтвердил их догадку.
Известие шокировало мужчину. По его утверждению, он ничего не знал о ребенке, который родился и вырос без него. «Я уязвлен этим, но в то же время счастлив, что эта красивая и успешная девушка была моей дочерью», — признался он журналистам.
Томас и Уимберли считают, что открытие многое объясняет.
«Так вот почему мы так похожи, вот почему мы выглядим так одинаково, вот почему мы были неразлучны с шестого класса», — написала в Facebook Уимберли.
В июне сообщалось, что американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей. Ей удалось найти пять единокровных сестер и шесть единокровных братьев, которые жили в разных штатах и не знали друг о друге.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что похожий случай произошел и в Великобритании, где лучшие подруги 50 лет не догадывались, что они сестры.
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