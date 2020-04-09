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«С трудом дышала»: жена вице-чемпиона мира переболела коронавирусом (фото)
Победитель Лиги чемпионов-2012/2013 в составе мюнхенской «Баварии» и вице-чемпион мира 2014 года с Нидерландами полузащитник Арьен Роббен, летом прошлого года объявивший о завершении карьеры, рассказал о том, как у его супруги Бернадьен Эйлер диагностировали коронавирус и как она переносила заболевание.
«К счастью, она выздоровела, но все это было страшно. Наихудшим было давление на ее грудь, она с трудом дышала. Странно, но у меня и наших детей был отрицательный результат теста, но, возможно, мы переболели ранее и не заметили. Сначала люди не воспринимали это всерьез, но я надеюсь, что все поняли теперь, с чем имеют дело», — поделился нидерландец с FC Bayern Podcast.
Отметим, что Роббен, кроме родных Нидерландов также выступавший в Англии («Челси»), Испании («Реал») и Германии («Бавария») и выигравший за карьеру 31 трофей, знаком с Бернадьен еще со школьных времен. Пара поженилась в июне 2007 года и воспитывает трех детей — сыновей Луку и Кая, а также дочь Линн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Паоло Мальдини и его сын Даниэль выздоровели от коронавируса.
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