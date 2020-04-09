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В Киевской области хотят ввести "режим максимального ограничения передвижения"
11 и 12 апреля в Киевской области готовятся ввести режим максимального ограничения передвижения людей. Жителей просят не выходить из домов в субботу и воскресенье. Об этом на брифинге объявил и.о. главы области Василий Володин.
Руководитель области объяснил, что усилить карантин придется, поскольку иначе ограничительные меры растянутся до осени.
«Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени этого года», — заявил он.
По словам Володина, в области подтверждены 133 случая заболевания коронавирусом. 1448 человек взяты под наблюдение как контактировавшие с заболевшими.
«У нас почти полторы тысячи контактных лиц. Ограничительные меры, к сожалению, придется только усиливать», — добавил Володин.
Напомним, на период карантина на въездах-выездах из областей установлены контрольно-пропускные пункты. Дежурят военнослужащие и правоохранители.
Фото ngu.gov.ua
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