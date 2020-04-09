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Украина

На Донбассе погиб боец ВСУ: первые подробности

15:59 9 апреля 2020 326
Свеча
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 апреля, в Луганской области во время обстрела боевиками позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. Ранее в Донецкой области боевики с БПЛА сбросили боеприпас, целясь в машину украинских журналистов.

«Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в командовании Объединенными силами.

Еще до появления официальной информации, о гибели бойца в социальных сетях сообщала Наталья Непряхина из прокуратуры. По ее словам, боевики в течение 40 минут обстреливли позиции подразделений ООС возле Крымского (Новоайдарский район). Погибшему от осколочного ранения бойцу в январе исполнилось 49 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фотографии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в марте 2020 года.

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