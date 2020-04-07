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Украина

Боевики обстреляли авто с журналистами на Донбассе: первые детали и фото

13:53 7 апреля 2020 311
Боевики обстреляли автомобиль журналистов телеканала Украина
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Донецкой области боевики попытались уничтожить автомобиль с украинскими журналистами, прицельно сбросив снаряд с беспилотника — боеприпас упал буквально в метре от машины с сотрудниками телеканала «Украина». Ранее бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» сбили квадрокоптер боевиков, оснащенный механизмом сброса самодельной взрывчатки.

Об обстреле съемочной группы на Донбассе в социальных сетях сообщает журналист Александр Махов, отмечая, что боевики целились именно в их автомобиль и нанесли удар, когда машина остановилась «в специальном месте неподалеку от позиции».

«Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Один пробил насквозь боковое стекло автомобиля, несколько других попали в кузов. В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже», — пишет журналист и добавляет, что украинские военные говорят, что в последние дни боевики активизировали разведку при помощи дронов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Светлодарской дуги украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400, который с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость — порядка двух миллионов долларов.

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