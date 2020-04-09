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Украина

Автофиксацию нарушений ПДД могут отсрочить из-за коронавируса

16:35 9 апреля 2020 31
камера
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Автоматическая фото- и видеофиксация дорожных нарушений и рассылка водителям «писем счастья», возможно, не заработают с 1 мая, как планировалось. Не исключено, что старт проекта придется отложить из-за всеукраинского карантина.

«Пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможны отсрочки в связи с карантином», — уточнил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По словам представителя МВД, решение будет приниматься ближе к 1 мая. Будет учитываться, что новая система не противоречит общему духу карантинных ограничений: бесконтактное предъявление постановления о нарушении ПДД обезопасит и водителей, и патрульных.

«Меньше личных контактов полицейских с водителями — больше эпидемиологической безопасности», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, первые 20 камер, автоматически отслеживающие нарушителей на дорогах, были установлены в Киеве. До 1 мая 30 камер появятся на дорогах Киевской области.

Фото Артем Шевченко/Facebook

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