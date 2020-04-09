Происшествия

Под Хмельницким парень застрелил отца, приняв его за вора

В одном из сел Изяславского района Хмельницкой области произошло трагическое ЧП — юноша, приняв отца за грабителя, застрелил его из ружья. Ранее на Хмельнитчине 64-летний мужчина, пристреливавший карабин, случайно застрелил знакомого.

Как сообщают в ГУНП в Хмельницкой области, чрезвычайное происшествие в Изяславском районе произошло рано утром в среду, 8 апреля. «Подозреваемый сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Правоохранители установили, что утром он услышал в коридоре подозрительные звуки и, считая, что в дом проникли воры, взял в руки отцовское ружье», — сообщают в полиции.

Дробь попала 43-летнему мужчине в шею, он умер на месте. 18-летнему парню уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, застрелил сослуживца.

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