100 тысяч упаковок противовирусного препарата «Дарница» дополнительно направила в аптеки

Здоровье и медицина

Фармацевтическая компания «Дарница» направила в аптеки 100 тысяч упаковок лекарственного средства «Иммустат». Как сообщает пресс-служба компании, в ответ на многочисленные просьбы потребителей и аптечных сетей, «Дарница» оперативно обеспечила производство этого противовирусного препарата. С 26 марта компания начала производство дополнительных серий «Иммустата».

«Несмотря на турбулентность ситуации, мы выполняем свои обещания и обеспечиваем украинцев противовирусными средствами. „Иммустат“ уже начал поступать в аптеки. У нас есть необходимые сырье и материалы, чтобы обеспечить выпуск новых серий», — отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

«Иммустат» — противовирусный препарат, выпускаемый в форме таблеток. Рекомендуется взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания респираторных вирусных заболеваний и облегчения основных симптомов. В результате применения препарата снижается частота развития осложнений, связанных с гриппом и ОРВИ. Он малотоксичен и не оказывает негативного влияния на организм человека.

Напомним, компания также начала выпуск новых серий препарата «Парацетамол-Дарница». На протяжении следующих 30 дней в аптеки поступит 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли.

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