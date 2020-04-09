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"Обычно пациенты не придают этому значения": врач назвала "незаметные" симптомы COVID-19
Коронавирусная болезнь, которой заразились более 1,8 тыс. человек в Украине, опасна тем, что на первом этапе может протекать без симптомов, характерных для ОРВИ. Нередко бывает, что даже высокой температуры у пациента не наблюдается, но есть признак, который должен насторожить и врача, и пациента.
Как отмечает инфекционист Ольга Голубовская, на начальной стадии COVID-19 больным часто досаждает сухость во рту и резко повышается потребность в питье. Порой этот симптом остается без внимания, его списывают на другие причины. «Обычно пациенты не придают этому значения и не упоминают при осмотре», — говорит Голубовская.
Инфекционист советует рассказать врачу, если наблюдаются пересыхание слизистой рта и постоянная жажда. Это те «незаметные» признаки, которые помогут поставить правильный диагноз.
Напомним, ранее Голубовская перечислила симптомы, которые могут косвенно указывать на заражение коронавирусом. А спортсменка Ирина Круш, заболевшая COVID-19, отмечала, что для нее первыми симптомами стали слабость и утрата обоняния.
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