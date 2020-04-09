Корпорация «АТБ» передала киевским лабораторным центрам три системы экспресс-диагностики COVID-19

Здоровье и медицина

Корпорация «АТБ» сегодня передала три современных лабораторных системы для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний двум киевским лабораторным центрам Министерства здравоохранения, а также Национальной вирусологической референс-лаборатории. Оборудование было закуплено крупнейшей торговой сетью Украины во Франции в рамках помощи украинской медицине для противостояния распространению коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий.

Как сообщила пресс-служба корпорации «АТБ», доставленное оборудование сегодня получили столичные государственные медицинские учреждения: Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины и Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, а также Национальная вирусологическая референс-лаборатория.

Каждая из современных систем CFX96 для выполнения оперативной диагностики в режиме реального времени на COVID-19 и другие инфекционные заболевания может обрабатывать 400 образцов анализов. Новое оборудование, переданное АТБ столичным лабораторным центрам Минздрава, позволит оперативно выявлять коронавирус и его носителей, таким образом снижая масштабы эпидемии.

«Мы очень признательны нашим благотворителям, которые в сложное для всех медиков нашей страны время нашли финансовую возможность приобрести столь дорогостоящее, высокоточное и жизненно необходимое сегодня оборудование. Это позволит увеличить количество тестирований как в течение суток, так и ежемесячно», — прокомментировала получение современных диагностических комплексов, закупленных сетью «АТБ», Ирина Демчишин, кандидат медицинских наук, заведующая вирусологической референс-лабораторией.

Как отметили специалисты, вклад АТБ, сделанный для поддержки украинской медицины, неоценим, ведь новейшее оборудование можно использовать для диагностики не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний. Это значит, что лабораторные комплексы для экспресс-диагностики будут служить пациентам и после окончания пандемии COVID-19.

CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени, одновременно обрабатывая 90−100 образцов.

«Корпорация „АТБ“ откликнулась на обращение Офиса президента Украины и закупила во Франции 12 высококачественных систем для выполнения экспресс-диагностики инфекционных заболеваний. Компания считает своей приоритетной целью помощь украинской медицине, а также людям, которым сейчас требуется поддержка со стороны крупного социально ответственного бизнеса», — подчеркнула во время передачи оборудования столичным диагностическим центрам Ольга Акимова, региональный директор компании «АТБ-Маркет».

Как ранее сообщила пресс-служба корпорации «АТБ», современные системы CFX96, помогающие оперативно диагностировать и выявлять заболевание COVID-19, будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре в период с 6 по 17 апреля.

Первые установки для экспресс-диагностики, на закупку которых во Франции АТБ выделила 10 миллионов гривен, уже используются медиками в Полтаве, Днепре, Херсоне и Черновцах.

Таким образом, вклад корпорации «АТБ» в мероприятия по сдерживанию пандемии коронавируса в Украине уже превысил 110 миллионов гривен. Корпорация реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости. На реализацию этого проекта компания предоставила 100 млн грн, что позволит осуществить адресную помощь таким категориям граждан по всей территории Украины. В рамках этого проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия сети «АТБ».

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