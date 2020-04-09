- 20:03 С математикой не сложилось: в видеоуроках для школьников обнаружили новые ошибки
- 19:59 Суд снял с Гримчака круглосуточный домашний арест
- 19:50 По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 19:25 «Местных предупреждали неоднократно»: пожары из-за сжигания травы добрались до Синевира
- 19:20 Кабмин рассматривает вариант введения комендантского часа в трех областях
- 19:03 Из "коронавирусной" больницы Полтавы массово увольняется медперсонал
- 19:00 В Николаеве коронавирус изгоняли мощами и молитвами с самолета
- 18:50 Бороду придется сбрить: медики рассказали, как правильно надеть респиратор
- 18:41 Корпорация «АТБ» передала киевским лабораторным центрам три системы экспресс-диагностики COVID-19
- 18:36 "Обычно пациенты не придают этому значения": врач назвала "незаметные" симптомы COVID-19
- 18:31 Россия и Саудовская Аравия зарыли топор нефтяной войны
- 18:29 Не остров: стало известно, где пройдет бой Фергюсон – Гэйтжи
Бороду придется сбрить: медики рассказали, как правильно надеть респиратор (видео)
Для защиты от коронавируса необходимо правильно выбрать и надеть респиратор. Об этом Центр охраны здоровья (ЦОЗ) сообщает в своем Facebook.
Медикам во время проведения аэрозольгенерирующих процедур рекомендуется использовать респираторы класса защиты не ниже FFP2. Они должны быть изготовлены из нетканого фильтрующего материала.
Как надевать противоаэрозольный респиратор:
- длинные волосы необходимо собрать в хвост, мужчины должны побриться;
- перед надеванием респиратора следует снять очки;
- руки необходимо обработать.
Особо обращается внимание на то, что респираторы не могут надежно защищать тех, кто имеет бороду.
При уходе за больными поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами, этом случае он может служить только как одноразовое средство. Максимальный срок использования респираторов — восемь часов непрерывной работы. Если средство защиты стало влажным, его необходимо сразу заменить.
Учебное видео:
Ранее стало известно, почему медики часто заражаются коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!