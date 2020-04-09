Бороду придется сбрить: медики рассказали, как правильно надеть респиратор (видео)

Украина

Для защиты от коронавируса необходимо правильно выбрать и надеть респиратор. Об этом Центр охраны здоровья (ЦОЗ) сообщает в своем Facebook.

Медикам во время проведения аэрозольгенерирующих процедур рекомендуется использовать респираторы класса защиты не ниже FFP2. Они должны быть изготовлены из нетканого фильтрующего материала.

Как надевать противоаэрозольный респиратор:

длинные волосы необходимо собрать в хвост, мужчины должны побриться;

перед надеванием респиратора следует снять очки;

руки необходимо обработать.

Особо обращается внимание на то, что респираторы не могут надежно защищать тех, кто имеет бороду.

При уходе за больными поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами, этом случае он может служить только как одноразовое средство. Максимальный срок использования респираторов — восемь часов непрерывной работы. Если средство защиты стало влажным, его необходимо сразу заменить.

Учебное видео:

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