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Возможны проблемы с деньгами: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака
Во вторник, 14 апреля, вы можете узнать то, что вам не понравится. Возможны проблемы с зарплатой, гонораром, долгами.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации.
Телец
Не исключены приятные сюрпризы, неожиданные новости, которые поднимут настроение.
Близнецы
Отличный день для работы с любой информацией, в том числе с собственными мыслями.
Рак
Не исключено пополнение в семье, конфликты, скандальный и громкий развод.
Лев
Важные дела рекомендуется отложить, даже если времени на них у вас осталось немного.
Дева
Не торопитесь, особенно, если вы водите машину или работаете со сложными аппаратами, устройствами.
Весы
Трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха.
Скорпион
Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний, лучше быть экономнее.
Стрелец
Любое сотрудничество, которое начнется в этот день, будет долгим и плодотворным.
Козерог
Могут наблюдаться перепады настроения. Это может помешать в работе с людьми.
Водолей
Не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе.
Рыбы
Нельзя исключать, что на пороге появится человек, которого не видели едва ли не с самого детства.
Хорошего вам дня!
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