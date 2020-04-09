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Стиль жизни

Возможны проблемы с деньгами: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

13:11 13 апреля 2020 176
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 14 апреля, вы можете узнать то, что вам не понравится. Возможны проблемы с зарплатой, гонораром, долгами.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам удастся заинтересовать своими идеями тех, кто может помочь в их реализации.

Телец

Не исключены приятные сюрпризы, неожиданные новости, которые поднимут настроение.

Близнецы

Отличный день для работы с любой информацией, в том числе с собственными мыслями.

Рак

Не исключено пополнение в семье, конфликты, скандальный и громкий развод.

Лев

Важные дела рекомендуется отложить, даже если времени на них у вас осталось немного.

Дева

Не торопитесь, особенно, если вы водите машину или работаете со сложными аппаратами, устройствами.

Весы

Трудно сосредоточиться на делах, могут раздражать суета и неразбериха.

Скорпион

Не стоит тратить деньги на исполнение мимолетных желаний, лучше быть экономнее.

Стрелец

Любое сотрудничество, которое начнется в этот день, будет долгим и плодотворным.

Козерог

Могут наблюдаться перепады настроения. Это может помешать в работе с людьми.

Водолей

Не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе.

Рыбы

Нельзя исключать, что на пороге появится человек, которого не видели едва ли не с самого детства.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых высокомерных знаках зодиака.

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