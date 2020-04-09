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День приятных сюрпризов: гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака
Среду, 15 апреля, стоит посвятить анализу и планированию.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Вы будете много и не напрасно работать, награда за ваши труды не заставит себя ждать.
Телец
Подходящий день для начала нового бизнес-проекта. Ваша интуиция сегодня направит вас на верный путь.
Близнецы
Благоприятный день для заботы о своем самочувствии, рутинной работы по дому.
Рак
Чем бы вы ни занимались, рассчитывайте на собственные силы.
Лев
Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.
Дева
Не исключены разногласия с родственниками, трудно будет поладить с теми, кто младше вас.
Весы
На вас обратят внимание люди, которые раньше никого, кроме себя, не замечали.
Скорпион
Важно не переоценивать свои возможности, особенно когда дело касается финансовых дел.
Стрелец
Не лучший момент для семейных реформ. Избегайте пространные диалоги на пикантные темы.
Козерог
Если на этот день запланированы важные рабочие проекты, нужно постараться сделать усилия над собой и не лениться.
Водолей
Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится в работе.
Рыбы
Возможны проблемы в общении со старшими родственниками, а также другими людьми, которые прежде не раз поддерживали вас.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.
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