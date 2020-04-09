Угроза слишком высока: историк рассказал об "идиотах" в украинской власти

Украина

Все государства делятся на те, что выдерживают проверку идиотами, и те, что не выдерживают. Украина, к сожалению, в первую группу не входит, а потому угроза для государства очень высока. Об этом заявил известный историк, ученый и публицист Ярослав Грицак в интервью «ФАКТАМ».

Термин «идиоты» историк использует в его древнегреческом истолковании. «Я не имею в виду тех, у кого низкий уровень IQ, а людей слишком самоуверенных и слишком недалеких», — объяснил Грицак.

Угрозу государству от идиотов историк видит в том, что они, придя к власти, проверяют на прочность государственные институты. К государствам, которые способны выдержать такую проверку, Грицак относит США. «Трамп пробует ломать святая святых США — их правовую систему включая Конституционный суд, но это ему не очень удается», — обращает внимание ученый.

По мнению Грицака, для украинских государственных институтов высок риск быть разрушенными усилиями идиотов. «Украина, к сожалению, принадлежит к другой группе. У нас институции еще слабенькие. До сих пор мы выдерживали это бремя. Но сейчас уровень непредсказуемости чересчур высокий, ведь никогда в истории Украины не было столь слабой власти», — подытожил Грицак.

Каким будет мир после пандемии и экономического кризиса и возможна ли перезагрузка Украины, Ярослав Грицак подробно описал в интервью «ФАКТАМ» «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо».

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